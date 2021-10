Autofreies Saas Fee VS :

Die Zeit des mühsamen Gepäckschleppens ist vorbei, zumindest für Gäste in Saas Fee VS. Der autofreie Touristenort kämpft seit Jahren mit unzufriedenen Touristinnen und Touristen, die ihr Gepäck bis zum Hotel oder zur Ferienwohnung selbst schleppen müssen. Per Knopfdruck folgt einem der Roboter mit dem Namen Robi auf Schritt und Tritt. Der autonome Gepäckwagen bringt das Gepäck dann bis zum gewünschten Ziel. Dieser ist mit modernster Technik ausgestattet.