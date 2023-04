Dem Bergdorf Brienz in Graubünden droht ab dem Frühsommer ein Bergsturz. Das könnte zur grössten Umsiedlung in der Schweizer Geschichte führen. Die Einheimischen erzählen, was sie im Fall einer Evakuation mitnehmen würden und wo sie vorübergehend hingehen.

(Video: 20min/Shanice Bösiger)