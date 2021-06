Nach starkem Regen führt der Fluss in der Ostschweiz Hochwasser. Behörden bitten die Bevölkerung, das betroffene Gebiet zu meiden. In den letzten Tagen hat es in der Region stark geregnet. Seit heute früh vermeldet die Webseite Alertswiss, dass die Sitter derart Hochwasser führt, dass es zu Überschwemmungen kommen könnte.