Phils Fails - Hörst dus auch schon klatschen?

Bäm! Hier sind sie wieder: Die Leute, die ihre Sache nicht so im Griff haben. Und das findest du ja gut, denn du schadenfreust dich ja anscheinend so gern. Denn wäre dem nicht so, wärst du nicht hier und würdest jetzt dann auch nicht den «Play»-Button da oben drücken.

Aber weil dem so ist, wünschen wir dir schmerzhafte Unterhaltung mit der neusten Ausgabe von «Phils Fails». So, und jetzt drück den «Play»-Button! Dann gehts nämlich auch schon los.

(Video: P. Stirnemann/3+)