Wer Best Crushing Newcomer (BCN) von 20 Minuten und den Swiss Music Awards ist, zeigt im Studio von 20 Minuten Radio, was sie oder er musikalisch drauf hat. August-BCN Andrea Bignasca (32) aus dem Tessin schnappt sich Akustik-Gitarre und Schmirgelpapier-Stimme und performt «Most Times» seiner aktuellen Platte «Keep Me from Drowning». (Video: D. Kerschenbauer/S. Krausz)