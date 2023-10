Hype um Poms: Dominique hat 100'000 Fr. für Zwergspitze ausgegeben

Durch Social Media ist er zum Star unter den Hunden aufgestiegen: der Zwergspitz oder Pomeranian. Tausende dieser Hunde wurden in den letzten fünf Jahren in der Schweiz registriert – die meisten davon importiert. Gerade in Osteuropa werden diese oft unter schlimmen Bedingungen vermehrt, wie Tierschützer sagen.

Nun zeigen sich die Nachwirkungen des Booms. «Die runde Gesichts- und Kopfform von Zwergspitzen finden wir Menschen herzig», sagt Tierärztin Daniela Schweizer. Darum werde die Kopfform der Zwergspitze genau darauf gezüchtet. So verbreiteten sich aber auch erbliche Hirn- und Nervenkrankheiten: «Gerade bei Zwerghunden ist es schwierig, ganz gesunde Individuen zu finden.» Halterinnen wie Dominique bleiben so auf Zehntausenden Franken Tierarztkosten sitzen. Sie will nun aufklären – und stellt auch Schweizer Zucht-Standards infrage.