Dieses Funkgespräch zwischen einem Piloten und seinem Sohn, der am Flughafen Zürich als Fluglotse arbeitet, geht derzeit viral. Das rührende Video wurde bereits über 200’000 Mal angesehen. Es gipfelt in dem aussergewöhnlichen Funkspruch, in dem der Pilot seinem Sohn sagt, dass er stolz auf ihn ist.