Sexuelle Gewalt«Ich dachte, jetzt sterbe ich» – Andrea wurde vom Kondukteur vergewaltigt

Als Andrea* mit 15 Jahren alleine im Zug unterwegs ist, wird sie vom Kondukteur angegriffen und auf brutalste Weise vergewaltigt. Auch Jahre später kämpft sie immer noch mit den Folgen des traumatischen Ereignisses – und macht sich für die «Ja ist Ja»-Lösung stark. Die Revision des Sexualstrafrechts wird am 20. Oktober in der Nationalratskommission Thema sein, wurde aber bereits vom Bundes- und Ständerat abgelehnt.

*Name geändert