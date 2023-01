Simone (19) war ein aufgestelltes Kind, doch Schule interessierte ihn nie. Die Situation eskalierte, als er in der fünften Klasse mit einem Messer in der Hand ausrastete. Er flog von der Schule und kam in ein Heim. Im Video erzählt er, wie er es geschafft hatte, eine Lehrstelle zu finden und für eine Zalando-Kampagne zu modeln.



(Video: A. Zingg / F. Zanini)