Ersatzfreundin in der Schweiz: Männer machen einzigartige Therapie

Es ist eine europaweit einzigartige Therapie: Mit Ersatzpartnerinnen und -partnern wird eine echte Beziehung simuliert - meist auch inklusive Sex. Die Ersatzfreundinnen arbeiten mit einer Sexualtherapeutin im sogenannten «therapeutischen Dreieck». Der Klient trifft beide getrennt voneinander.



Ersatzpartnerin Manuela gibt im Video einen Einblick in ihre Arbeit. Und Klient Mike (Name geändert) erzählt, was er sich von der Therapie erhofft.

(Video: Noah Knüsel, Simona Ritter, Ela Celik)