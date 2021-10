Seit er das erste Mal «Knight Rider» gesehen hat, ist Joel (28) ein Fan. An seinem K.I.T.T zu schrauben, ist für ihn mehr als ein Hobby. Was David Hasselhoff mit seiner Hochzeit zu tun hat, und was seine Frau von seiner Leidenschaft hält, erfährst du in der neusten Folge «Min Charre».

(Video: A. Zingg, M. Scherrer, J. Kellenberger)