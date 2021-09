Am Mittwoch hat der Bundesrat die Ausweitung der Zertifikatspflicht beschlossen. Wer beispielsweise in ein Restaurant oder ins Fitnesscenter will, braucht ein Zertifikat. Der Bund erhöht den Druck auf Ungeimpfte. Bei einigen Ungeimpften scheint die Strategie des Bundes aufzugehen.

(Video: Thomas, Sennhauser, Philip Salzmann)