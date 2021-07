Bei Diabetes fängts an :

Sarah ist 13 Jahre alt und hat Diabetes, Zöliakie, Schilddrüsen- und Nebennieren-Unterfunktionen. In «Mini Gschicht» erzählt sie, was die Krankheiten für sie bedeuten, und wie sie trotzdem ganz normal damit leben will.

(Video: J. Straub / T. El Sayed)