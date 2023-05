Philippe (19) verdient sein Geld mit legalen Hacker-Angriffen

Rund 13’000 Cyberangriffe sind in der Schweiz allein seit Januar 2023 verübt worden. Oft fordern Hacker Lösegeld, um gestohlene oder verschlüsselte Daten wieder freizugeben. Betroffen waren jüngst auch bekannte Firmen wie der Technologiekonzern ABB, Medienunternehmen wie die NZZ und CH Media, oder auch die SBB. Laut dem Bund hat sich die Anzahl der Cyberangriffe seit 2020 verdreifacht. Und Roman Stefanov von der IT-Sicherheitsfirma Cisco rechnet mit einer weiteren Zunahme der Fälle: «Die Angreifer verdienen Geld damit. Und je mehr Geld sie machen, desto mehr investieren sie in Techniken und Methoden, um besser zu werden.» 20 Minuten «Reporter!n» will es genauer wissen: Wir haben den leidenschaftlichen Hacker Philippe getroffen und einen legalen Angriff begleitet.