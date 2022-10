Spital-Notstand in Ostukraine: «Ich lief in eine Sprengfalle» – 20-Minuten-Reporter trifft Verletzte in Charkiw

Schon über ein Dutzend Mal hat der Basler Marcel Kübler seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs gespendete Hilfsgüter ins Land gebracht. 20 Minuten hat ihn Anfang Oktober auf einer Tour begleitet.

Im zweiten Teil der Video-Reportage fahren Marcel und sein Partner David (Name geändert) mit Medikamenten und OP-Besteck in die ostukrainische Stadt Charkiw. Chirurg Kyrylo Parkhomenko gibt einen Einblick in den harten Klinik-Alltag - und der 24-Jährige Ivan (Name geändert) erzählt, wie er in eine russische Sprengfalle lief.



(Video: Noah Knüsel, Anya Bila, Anastasiia Lebedieva)