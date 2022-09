Die 16-jährige Joana aus dem Baselbiet wurde an der Streetparade Opfer von Needle-Spiking. Sie hat einen Stich an der Wade gespürt, sich jedoch nicht viel dabei gedacht, da sie sich in einer Menschenmenge befand. 15 Minuten später haben die Symptome dann begonnen.



(Video: Beitrag: Aurelia Campedel, Seline Bietenhard, Taddeo Cerletti)