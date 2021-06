Hilfe für Putzequipen - «Ihr macht Party, wir putzen»

Wenn in lauen Sommernächten gefeiert wird, bleiben oft Berge von achtlos weggeworfenem Müll zurück. Beseitigt wird die Sauerei in der Regel von den städtischen Putzequipen. Um den fleissigen Aufräum-Trupps zu danken, haben diese jungen Leute von Change Moments kurzerhand selbst die Besen in die Hände genommen und frühmorgens die Stadt vom Party-Müll befreit. Die Organisation Change Moments hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen positiv zu überraschen.

(Video: 20 Minuten/Change Moments)