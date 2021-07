Die russische Künstlerin Ellen Sheidlin ist bei ihrer Community unter dem Pseudonym Sheidlina bekannt. Ihr Insta-Kanal zählt über 4,5 Millionen Follower. Kein Wunder, denn ihre Bilder sind schön, provokativ und regen oft zum Nachdenken an. Aber guck dir doch einfach die Auswahl in unserem heutigen PicClip an.

(Video: S. Aduse/boredpanda)