«League of Legends» goes Hollywood :

Mit «Players!» bringt Paramount dieses Jahr die erste grosse E-Sport-Mockumentary im Stil von «The Office» heraus. Sie spielt im «League of Legends»-Universum. So begleitet die Serie ein fiktives E-Sport-Team. Am 17. Juni geht es auf dem Streamingdienst Paramount+ los.

(Video: Marc Gerber)