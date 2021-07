Zwei Personen wurden bei einem Brand in einem Imbisswagen in Rothenburg verletzt. Eine Person wurde mit dem Helikopter mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geflogen. Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei erklärt, was passierte.

(Video: 20 Minuten- Astrid Winiker)