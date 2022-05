Menstruationsurlaub: In dieser Schweizer Firma kannst du dich krank melden, wenn du die Mens hast

In Spanien sollen laut einem neuen Gesetzesentwurf Frauen künftig einen Menstruationsurlaub bekommen, wenn sie unter starken Regelschmerzen leiden. In der Schweiz gibt es bereits wenige Vorreiter: So sind im Betriebsreglement der Social Media Agentur TINGS bis zu fünf Tage Menstruationsurlaub pro Jahr aufgeführt. Auch wenn in der Praxis nur etwa ein Siebtel dieser Tage bezogen wird, sei genau der Menstruationsurlaub ein Mitgrund, weshalb sich Mitarbeiterinnen bewerben, sagt die Geschäftsführerin.

(Video: J. Schenker)