Hast du dich mal gefragt, wie Schauspieler*innen, die uns in Horrorfilmen in Angst und Schrecken versetzen, im echten Leben aussehen? Dann guck dir doch mal unseren heutigen PicClip an. Vielleicht hast du anschliessend ja nicht mehr so viel Schiss vor Freddy Krueger, Chucky oder Leatherface.

(Video: M. Kall/boredpanda)