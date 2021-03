Nach heftigen Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden in mehreren Gefängnissen in Ecuador ist es in einer Haftanstalt erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Zuvor waren bei blutigen Auseinandersetzungen in vier Strafanstalten in Guayaquil, Cuenca und Latacunga mindestens 79 Menschen getötet worden.