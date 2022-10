Eros' Tochter: Aurora Ramazzotti singt fast so schön wie ihr Vater

Heute in den News der schön singenden Nachwuchs-Entertainerinnen, gruslig verkleideten Influencer und bärenstarken Hollywood-Töchter: Aurora Ramazzotti hat ihrer kleinen Halbschwester ein rührendes Ständchen gesungen. Dabei fällt auf, dass die 25-Jährige die Töne ähnlich gut trifft wie ihr berühmter Musiker-Papa. Influencer Twenty4Tim hingegen mags lieber gruslig. Der 22-Jährige macht sich nämlich für Halloween hässlich und hat gleich auch noch seine Mutter zum Monster gestylt. Und wusstest du, dass Dwayne «The Rock» Johnson gar nicht als Schauspieler berühmt wurde? Jedenfalls tritt seine älteste Tochter Simone Alexandra jetzt in seine Fussstapfen und versucht, so gut wie einst ihr Vater zu «kochen».

(Video: P. Stirnemann/S. Tschuor/A. Zingg)