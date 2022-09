Influencerin Mimoza gibt Tipps für deinen Social-Media-Durchbruch

«Hallo Menschen!» – so begrüsst die Zürcherin Mimoza Lekaj täglich ihre Fans. Auf Tiktok, Instagram und Youtube zählt die Lifestyleinfluencerin mehrere hunderttausend Followerinnen und Follower. Die 26-Jährige gehört zu denen, die von ihrem Social-Media-Erfolg leben können. Diese Chance möchte sie im Rahmen der Smile Swiss Influencer Awards nun an ihre Community weitergeben und animiert sie deshalb dazu, in der Newcomer-Sparte mitzumachen. Dazu gibt sie Tipps für den Durchbruch in der Online-Welt.