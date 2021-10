News Juice mit grossem Dichter – Ist Bachelor Erkan Akyol tatsächlich so riesig?

Im Auftakt zur zehnten Schweizer «Bachelor»-Staffel wurde Neo-Rosenmann Erkan Akyol nicht müde, seine poetische Ader zu betonen – in einem Einspieler kritzelte er sogar «Was ist Liebe?» in ein Notizbuch, verdammt deeper Stuff halt. Nun kann im TV ja auf viele Arten getrickst werden und weil wir uns persönlich vom philosophischen Talent des Winterthurers überzeugen wollten, haben wir ihn ins News-Juice-Studio eingeladen und live für uns ein Gedicht schreiben und vortragen lassen. Das Ergebnis ist wahnsinnig unjugendfrei, daher an dieser Stelle eine halbernstgemeinte NSFW-Warnung von unserer Seite. Übrigens: Es ist absurd, wie riesig der Typ ist – wir haben jedenfalls auch nach intensiver Suche kein Objektiv gefunden, mit dem wir den Schauspiel-Hünen aufs Mal ins Bild bekommen haben. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)