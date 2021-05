Auch das zweite Spiel an der Eishockey-WM gewann die Schweizer Nati. Gegen Dänemark gab es einen 1:0-Sieg. Das entscheidende Tor gelang NHL-Star Timo Meier. Er schoss die Schweiz in der 14. Minute nach einem Traum-Pass von Nico Hischier in Führung. Bereits beim grandiosen Sieg gegen Tschechien (5:2) gelangen ihm zwei Tore. Nicht verwunderlich also wird der junge Mann auf Social Media gefeiert. Viele User twittern die Worte: «It's Timo-Time!»