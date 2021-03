Ui, guck dir mal die Leute in unserem heutigen PicClip an. Die habens mit Photoshop oder anderen Bildbearbeitungs-Programmen ganz leicht übertrieben. Ob man auf diese Weise mehr Follower bekommt, wissen wir nicht. Wir finden aber, dass in diesen Fällen weniger auf jeden Fall mehr gewesen wäre. Oder findest du die bearbeiteten Bilder schön so?

(Video: M. Kall/boredpanda)