Gibs zu: Du hast dich in den letzten Tagen bitz nach Schadenfreude gesehnt. Wie gut, kannst du ihr hier wieder freien Lauf lassen! Denn jetzt kommen wieder die Versager der Woche. Und diesmal hats ein, zwei richtig waghalsige Stunts dabei. Wie zum Beispiel die Frau von dem Bild zum Video. Da wirst du als alter Fails-Fuchs beziehungsweise als alte Fails-Füchsin ja eh schon wissen, was passiert. Und auch sonst gibts wieder einige schmerzvolle Momente. Aber was schreiben wir hier lange um den heissen Brei herum: Drück doch einfach den «Play»-Button. Dann siehst dus selber. Also, sofern du nervenstark genug bist!

(Video: P. Stirnemann/imgur)