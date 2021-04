Renny Grinshpan ist ein riesen Jack-Black-Fan. Als sie schwanger wurde, war das der ideale Zeitpunkt für ein grosses Jack-Black-Fotoshooting. Und so schlüpfte sie kurzerhand in einige der legendärsten Rollen des US-Schauspielers. Die Ergebnisse des Shootings sind nicht nur witzig, sondern auch ziemlich gut gelungen. Aber guck dir doch am besten unseren heutigen PicClip an.

(Video: M. Kall/boredpanda)