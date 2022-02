Einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking hat das Olympische Feuer die Chinesische Mauer erreicht. Fackelläufer erklommen am Donnerstagmorgen in Badaling die Stufen des historischen Bauwerks. Unter ihnen war auch der aus Hongkong stammende Schauspiel-Superstar Jackie Chan.

(Video: Thomas Sennhauser)