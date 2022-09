In den heutigen News aus der Welt der Wunderschönen, ziemlich Reichen und äusserst Frommen: Satiriker Jan Böhmermann («ZDF Magazin Royale») hat sich mit Wendlers Ehefrau Laura Müller einen kleinen, aber doch kostspieligen Spass erlaubt und sich für einen Batzen Geld einen persönlichen Gruss von der «Let’s Dance»-Kandidatin gekauft. Geld ausgegeben hat auch Johnny Depp in den 90er-Jahren für seine damalige Flamme Kate Moss. Der Hollywoodstar schenkte seiner Angebeteten eine Diamantenkette und versteckte diese an einem eher unappetitlichen Ort. Apropos Beziehung: Zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht herrscht ja eigentlich Zwist. Interessanterweise kann sich die Influencerin aber trotzdem vorstellen, noch ein Kind mit ihrem Ex zu bekommen. Ganz unbefleckt gehts dafür im neuen Film über Mutter Teresa zu und her, der am 27. Oktober bei uns in den Kinos startet. Wir haben den Trailer für dich.

(Video: P. Stirnemann/K. Ofner/J. Willi)