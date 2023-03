Jan Scherrer: Schweizer gewinnt WM-Bronze in der Snowboard-Halfpipe

«Switch Alley-Oop Double Rodeo 1080 Indy to Nose» – auch bekannt als «Jan Tonic». Seinen Spezialtrick zeigte Snowboard-Star Jan Scherrer bereits an den Olympischen Winterspielen in Peking und gewann dort Bronze. Nun reichte es dem 28-Jährigen mit dem «Jan Tonic» und ingesamt 89,25 Punkten zur WM-Bronzemedaille im georgischen Bakuriani. «Es war keine schöne Stunde, ich war sehr am Bibbern», sagte Scherrer, da noch zwei Konkurrenten an dem zuvor Führenden vorbeigezogen waren.