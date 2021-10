Erkan auch reiten - Das ist kein Zwergpony, der neue Bachelor ist einfach riesig!

OMG, der erste Nackt-Shoot in der Geschichte von «Switzerland’s next Topmodel» (wobei man bedenken muss, dass die Show auch erst in ihrer dritten Staffel ist)! Und trotzdem war die Geschlechtsteile-abschirmen-und-dabei-mit-einer-Schlange-posieren-Awkwardness nicht das Beste der fünften SNTM-Folge. Den Kanarienvogel abgeschossen hat nämlich Kandidat Jeremy, der sein altes, unsicheres, nervöses Ich in einer wirklich, wirklich stocksteifen Spiegel-Motivationsansprache in den Ruhestand schicken will und sich damit zum klaren Favoriten der «Hard to Watch»-Awards (kurz: Hardys) 2021 gecringt hat. Dagegen sind sogar die pseudo-intellektuellen Insta-Inspo-Captions des neuen Schweizer Bachelors Erkan Akyol irgendwie erträglich. (Video: A. Zobrist/S. Krausz/P. Stirnemann)