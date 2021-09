Phils Fails - Jetzt hat sie ein Milchgesicht!

Kennst du Herrn Isaac Newton? Der hat ein ziemlich bekanntes physikalisches Gesetz entdeckt. Und weil das so ein wichtiges ist, hat man es sogar nach ihm benannt.

Warum wir dir das hier erzählen? Weils in der aktuellen Ausgabe von «Phils Fails» nicht nur ein Mal eine Rolle spielt. Allerdings nicht bei dem Clip mit der Milch. Dort gehts um Kyrillisch. Und um die spanische Sprache gehts heute auch.

Naja, jedenfalls merkst du an diesen Zeilen, dass du von einem Video, in dem es vordergründig um Leute geht, die ihre Sache voll nicht im Griff haben, einiges lernen kannst. Und auch wenn du vielleicht gar keinen Bock hast, irgendwas zu lernen, empfehlen wir dir, es zu gucken. Weils halt einfach Spass macht, anderen beim Versagen zuzusehen. Also, dann drück doch einfach ganz schnell den «Play»-Button da oben, und dann gehts auch schon los mit der schmerzvollen Unterhaltung.

Ach übrigens: Vielleicht hast du beim Lesen dieser Zeilen ja gelernt, dass es auch auf 20min.ch durchaus Texte gibt, die mit ziemlich langen, verschachtelten Satzkonstruktionen daher kommen, die noch komplexer sind als die von der NZZ. Und SCHWUPPS hast du schon wieder was gelernt. So einfach geht das! Soll mal jemand behaupten, «Phils Fails» wär was für Dumpfbacken!

Wir wünschen dir jedenfalls schmerzvolle, informative Unterhaltung mit unserer Aua-Show!

(Video: P. Stirnemann/imgur)