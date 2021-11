Ui, diesmal passiert ziemlich viel bei Bachelor Erkan und seinen Ladys. So viel, dass wir gar nicht alles in unserem Best-of zeigen können. Zum Beispiel siehst du nicht, wie Erkan mit Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Ex-Bachelor Tobias Rentsch und seinen Ladys eine Partie Bachelor-Schach spielt. Und du siehst auch nicht, wie böse eigentlich Cici so sein kann.

Freuen kannst du dich aber trotzdem: Denn wie seit eh und je kriegst du alle Kussszenen aus Folge drei in voller Länge präsentiert. Und das ist ja auch die Hauptsache an so einer Folge vom «Bachelor». Da Hüne Erkan aber nur mit einer Kandidatin intimer als je zuvor wird, hält sich die Länge unseres Zusammenschnitts auch in Grenzen. In dem Sinne: Sinnliche Unterhaltung mit dem wohl romantischsten Best-of aller Zeiten (oder zumindest von Erkans Staffel).

(Video: P. Stirnemann/3+)