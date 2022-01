Ab Mitte der Woche ist Schluss mit den Frühlingsgefühlen. In der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen im Flachland teilweise auf unter drei Grad. Sogar Schneefall ist schon möglich; am ehesten könnte es am Freitag schneien. Tiefsttemperaturen im Minusbereich sind auf das Wochenende hin auch wieder möglich. Am Samstag kann man sich - dank viel Neuschnee und Sonne in den Bergen - wenigstens auf einen schönen Wintersporttag einstellen.

(Video: Thomas Sennhauser)