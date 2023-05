Ein neues Design und mehr Unterhaltung: Seit Donnerstag erscheint 20 Minuten in einem neuen Kleid. Schweizer Influencer und Influencerinnen waren am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof Zürich und Stadelhofen unterwegs und haben der Leserschaft die neue Ausgabe in die Hand gelegt. Doch nicht nur das, die Social-Media-Profis stellten sich dabei einer Verteil-Challenge. Wer alles dabei war und wer gewonnen hat, erfährst du im Video.