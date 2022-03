Jimi Blue Ochsenknecht kocht nackt für seine Familie

Menowin Fröhlich (34) scheint derzeit nicht sonderlich fröhlich zu sein. Der ehemalige «Deutschland sucht den Superstar»-Teilnehmer muss nämlich ins Gefängnis. Und das nicht zum ersten Mal. Die Netflix-Serie «Bridgerton» feiert dafür erstmals ihre Weltpremiere für die zweite Staffel. Wegen einer Corona-Infizierung konnte eine der Schauspielerinnen nicht mit dabei sein. Verpasst hat ausserdem Jimi Blue Ochsenknecht (30) seiner Ex seine Schulden zurückzuzahlen. In einer neuen Podcast-Folge von «Bad Boss Moms» verrät Yelic Koc (28), wie viel Geld der Schauspieler ihr noch schuldet. Doch nicht nur von der Influencerin wurde Jimi entblösst – das tat er auch ganz freiwillig in der neuesten Folge der Reality-Show «Diese Ochsenknecht».