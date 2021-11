In der 90. MInute :

In der 90. Minute schritt der VAR ein. Es ging um eine Aktion von Garcia im Strafraum, als er Berardi schubste. Die Folge: Penalty für Italien. Doch was dann geschah, war unfassbar. Italien-Star Jorginho verschoss den Elfmeter. Zum zweiten Mal. In Basel beim 0:0 hielt Sommer den Schuss von Jorginho.