José Mourinho verspottet Gegner und sieht Rot

Die AS Roma gewann mit 1:0 gegen Monza. El Shaarawy traf in der 90. Minute zum Sieg. Zu reden gab José Mourinho. Nach dem Treffer gestikulierte er in Richtung der Monza-Ersatzbank und signalisierte, dass die Gäste zu viel geredet hätten. Dann legte er mit einer einer Heul-Geste nach. Schiedsrichter Giovanni Ayroldi zeigte dem Star-Coach sofort die Rote Karte. Mourinho verstand dies nicht. «Warum? Ich weiss es nicht. Ich habe zwei Gesten in Richtung der gegnerischen Bank gemacht, aber ich habe keine beleidigenden Worte benutzt», sagte er.