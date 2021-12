Beim 5:2-Sieg in Detroit gegen die Red Wings zeigte der Schweizer Roman Josi eine Gala-Vorstellung. Der Captain der Nashville Predators schoss ein Tor und gab zwei Assists. Der Treffer hatte es in sich: Der 31-jährige Berner legte ein herrliches Solo aufs Eis und vollendete eiskalt. «Ich möchte nicht zu den gegnerischen Stürmern zählen, wenn wir so gut und so konsequent spielen, wie wir das heute getan haben», meinte Josi nach der Partie.