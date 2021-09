Das sieht man auch nicht alle Tage: Schnee in Südafrika. Eine Kaltfront sorgte in den vergangenen Tagen dafür, dass ganze Landstriche unter einer dünnen Schneedecke verschwanden. Viele Südafrikanerinnen und Südafrikaner fuhren daraufhin in die Höhe, um sich Schneeballschlachten zu liefern und Schneemänner zu bauen.