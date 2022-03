Kanadas grösster Fussball-Star war zum Zuschauen verdammt: Der Bayern-Profi Alphonso Davies fiel wegen einer Herzmuskelentzündung aus und musste sich das WM-Qualispiel gegen Jamaika zu Hause ansehen. Als nach dem 4:0-Sieg der Ahornblätter in Toronto feststand, dass Kanada erstmals seit 36 Jahren – damals in Mexiko – wieder an einer WM-Endrunde teilnehmen wird, übermannten Davies die Gefühle. Der 21-Jährige vergoss Freudentränen.