Bombardierung in Charkiw :

Ein Team von Kanadiern unterstützt ukrainische Feuerwehrleute bei den Aufräum- und Rettungsarbeiten in Charkiw. Im Osten des Landes setzen russische Truppen nach ukrainischen Angaben ihre Angriffe in der schwer umkämpften Stadt Sjewjerodonezk fort.

Laut dem britischen Geheimdienst sind auch in Richtung der Stadt Isjum russische Truppen vorgerückt.



(Video: Thomas Sennhauser)