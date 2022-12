81 Fotos und Videos gepostet: Kann Chiara Ferragni ihre St. Moritz-Ferien überhaupt geniessen?

Heute in den News der Super-Influencerinnen, die ein paar unbeschwerte Wintertage in der Schweiz verbringen, Schweizer Influencer, die sich über den ersten Schnee wie kleine Kinder freuen und Models, die etwas zu tief ins Glas geschaut haben: Chiara Ferragni und ihr Mann Fedez waren mit ihren Kids in St. Moritz und haben sich dort nicht nur erholt, sondern auch massenhaft Fotos und Videos gemacht. Freude an der weissen Pracht hat auch der Basler Aditotoro, der seinen Spass im Schnee mit seiner Community teilt. Und Kate Moss’ jüngere Schwester Lottie hat sich nach einer durchzechten Nacht ein Gesichtstattoo stechen lassen. Wie das aussieht und ob Lottie den Besuch beim Tätowierer bereut, erfährst du hier.