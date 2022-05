Katie gibts auf Onlyfans zum Schnäppchen-Price

Onlyfans ist für viele Userinnen und User ein lukratives Geschäft. Für Katie Price (43) eher nicht so, wie es scheint. Auf der Erotikplattform bietet sie nämlich Videos ihrer Füsse zu einem Spottpreis an. Auch Laura Müller (21) ist auf der Website unterwegs und lässt es in ihrem neuesten Post besonders tief blicken. Intimen Einblick gab auch Hailey Bieber. Die 25-Jährige hat zum ersten Mal über ihr Blutgerinnsel im Gehirn gesprochen. Der Ehemann des Models macht momentan eher anderweitig Schlagzeilen. Mit dem Musikvideo zu seinem neuen Song «I Feel Funny» sorgt Justin Bieber aktuell für reichlich Verwirrung. Verärgert zeigte sich der Ehemann von Halyna Hutchins, als ohne sein Wissen ein Video vom Tod seiner Frau veröffentlicht wurde.