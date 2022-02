Katie Price besucht mit bandagiertem Kopf Award-Show

Nachdem die britische Sängerin Adele (33) im Jahr 2016 mit ihrer Nicki-Minaj-Imitation viral ging, war nun die US-Rapperin an der Reihe. So stellte Nicki (39) in der «The Late Late Show» mit James Corden kürzlich ihren britischen Akzent unter Beweis. Sehr zur Freude ihrer Fans. Weniger erfreuliche Nachrichten hat derweil Mirjana Zuber zu verkünden. In Mexiko fing sie sich prompt eine Lebensmittelvergiftung ein. Auch Model Katie Price (43) sah bei den National Diversity Awards in Liverpool nicht sonderlich fit aus. Vor wenigen Tagen liess sie sich die Augen und Brauen liften und erschien deshalb mit einem bandagierten Kopf zur Preisverleihung.