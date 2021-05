«Somnium Space», «Decentraland» oder «Cryptovoxels» sind virtuelle Welten, in denen man sich ein Grundstück kaufen kann. Mit etwas Glück kann man mit dem virtuellen Haus zum Millionär werden - in der echten Welt. Der Immobilienboom im sogenannten Metaversum hält an.

(Video: Marc Gerber)