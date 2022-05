9. Mai-Feier in Basel :

Jährlich feiert die russische Gemeinschaft am 9. Mai in Riehen den Sieg über den Faschismus. Wegen des Ukraine-Krieges hat der Kanton Basel-Stadt die Durchführung beim Friedhof am Hörnli mit einem Polizeiaufgebot begleitet.

(Video: Tanya Vögeli/20 Minuten)